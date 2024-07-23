´День опытов и экспериментов´.

Лето - самое хорошее время года для проведения опытов с солнечным светом, воздухом, водой, песком. У воспитанников углубляются знания о природе - живой и неживой, они расширяют свой кругозор, учатся размышлять, наблюдать, анализировать и делать выводы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии