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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´День опытов и экспериментов´.

´День опытов и экспериментов´.

Лето - самое хорошее время года для проведения опытов с солнечным светом, воздухом, водой, песком. У воспитанников углубляются знания о природе - живой и неживой, они расширяют свой кругозор, учатся размышлять, наблюдать, анализировать и делать выводы.

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