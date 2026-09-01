Воронежские власти отчитались о топливной обстановке на 1 сентября

По данным властей, АИ-92 1 сентября присутствует почти на 70% автозаправочных станций. АИ-95 можно найти на 52% АЗС, а дизельное топливо — на 86%.
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