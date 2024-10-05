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Ностальгические ФОТО учителей Советского Союза

Ностальгические ФОТО учителей Советского Союза

В Советском Союзе все дети были обязаны ходить в школу и учиться. Профессия учителя была очень значимой, ведь этот человек не только обучал чтению и математике, но и воспитывал новых членов советского общества.

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