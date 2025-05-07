Президент Кубы посетил производство инсулиновых препаратов в Петербурге

Власти города поддерживают производство таких медикаментов Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес посетил производственную площадку одного из крупных производителей биотехнологических препаратов в Пушкине.
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