Кончаловский просто растоптал Быкова, берущего у него интервью. Красиво, изящно

Сергей ЕПолитикаКончаловский просто растоптал Быкова, берущего у него интервью. Красиво, изящно В «Собеседнике» несколько лет назад опубликовано интервью Андрея Кончаловского Дмитрию Быкову. Интересно и показательно.Вернуться к статье178НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий МатренинКонечно, Быков может представить американский Крым, они за это обеими руками.Валерий КаулинПо большей части согласен с Кончаловским. Любой другой на месте Путина был бы хуже. За это даже можно Ельцину простить, но немногое. Но вот во внутренней политике так не получается, к сожалению.ВладимирКончаловский -умница.Просто, без напряга, дал понять Быкову кто он есть на самом деле.РТРоман Тарасовбыков недалекий " коренной москвич" банальная посредственность замаскированная боле менее под мыслителя интеллектуалаелена плехановаСформулировал то, что в народе чувствуют кишкамиТБТатьяна БутоваНарод чувствует может и кишками, но думает головой. Она у нас не заморочена липовой интеллектуальностью, как у некоторых, кто нахватался антироссийского поноса. Живя кстати в Россииnii trinoКак же удручает эта констатация безысходной исторической цикличности без выводов о том, что необходимо для её исправления! Как будто выправление ситуации не в интересах этих людей - они типа не находятся на земле, а парят где-то над ней, и только безразлично созерцают, а продолжающееся на ней животное мракобесие не портит им существование и не противно им... Человечество давно уже может быть Разумным, образовывать собой Новый, действительно Разумный Мир, Мир своего действительного Предназначения, - если такие люди как Кончаловский осмелятся признать и открыто говорить простую истину: причина всего мирового зла заключается в политической власти отдельных людей (которым позволено иметь исключительное положение, делающее и их интересы исключительными, противоположными общественным и враждебными им)! Человечество давно должно принять своей центральной технологией свободную, отчётливую и общедоступную Систему Конкурса Аргументации, где равнозначными судьями будет всё человеческое общество. Эта простая Система переподчинит всё происходящее вместо животных интересов олигархов, отдельных властвующих единиц, не ассоциирующих себя с человечеством, а противопоставляющих себя ему - истине о всеобщей превосходной целесообразности (то есть Христу). Ведь система работает на тех, кто принимает определяющие её законы - и против тех, кто от этого процесса отгорожен. И если законы принимаются горсткой отдельных олигархов (депутатов) - то система работает на олигархов, а собственно человечество - в тотальном ущербе, находится в положении скота, отправляемого на бойни, объекта грабежа и расходного материала. Ведь давно уже должен происходить переход от животного олигархического мракобесия человечества - к Разуму! Или нет среди тех, кто может громко сказать, христиан? Никто не верит в Царство Небесное на Земле? Все верят лишь в безысходную животную историческую цикличность? Но это же просто и логично: равнозначные в своих правах люди должны сообща и аргументированно определять свою всеобщую целесообразность по каждому общественно-значимому (то есть политическому) вопросу. Это сделает человечество единой Разумной и эффективной Командой по максимально благоприятному для всех обустройству своего мира. А не логично и совершенно абсурдно - это то, что происходит сейчас - когда ничтожные единицы исключительных властителей ввергают всё человечество в бессмысленный жестокий ущерб в своих ничтожных животных интересах. И если произошло такое исключение из правил, что олигархический (что значит - отдельный) властитель вдруг желает обеспечить интересы самого человеческого населения (допустим, сейчас, с Путиным, это так) - то его главная задача как раз в том, чтобы обеспечить переход от системы животной, паразитной олигархической власти - к власти отчётливой и общедоступной Системы Конкурса Аргументации, которая сделает человеческое общество существующим и Разумным, даст старт нерушимому Миру Разума. А если он в канве существующей животной олигархической системы просто будет усиливать влияние и возможности своей империи - то это будет просто тщета - простое перекачивание скудных ресурсов из одних карманов в другие, переограбление внутри несостоявшегося Разумного Организма человечества, продолжение его бессмысленной вражды с самим собой, обнуляющей его общие потенциалы, продолжение бессмысленного животного мракобесия олигархической системы, где нет объединения всеобщих потенциалов ради всеобщего Высшего благополучия, а есть только бессмысленное существование на отравленной всевозможным злом скудной помойке, где все живут грабежом друг друга. В таком случае уже следующие олигархи вернут в своей по определению грабительской системе всё на круги своя - об интересах населения будет забыто как о неадекватной блажи - останется только обычный олигархический грабёж человечества в любых его правах, средствах и лучших возможностях.Виктор ГуменюкЭто правление, этот ;тихий; приведут страну к полному опустошению, как природных запасов, так и душевных и физических сил народа. Эти высоколобые Михалковы живут в придуманном ими мире, в башне Кремля. И морочат головы несчастному народуВиталий ПоповВ чем конкретно был неправ Кончаловский? Можете сказать чем он "заморочил голову"?Ирина Серафимова (Микова)Чтобы наступил коммунизм, или Мир Разума, как Вы говорите, надо воспитать людей, готовых так мыслить, уважать других всех, жить для совершенствования окружающей действительности, а не для своего личного. И этих людей должно быть абсолютное большинство.nii trinoДействительное спасение человечества заключается в Евангельском принципиальном политическом Коде, данном человечеству Христом. Потому что он представляет собой свод НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ пунктов политической техники безопасности человечества. Вот основные политические (общественно-значимые, системообразующие) принципы Христа: ------- ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ ИСТИНЫ (ХРИСТА) НАД ЛЮБЫМИ ЗЕМНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ И ИНТЕРЕСАМИ ------- СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАВНОЗНАЧНОСТЬ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ------- БЕЗУСЛОВНАЯ СВОБОДА СЛОВА: АКЦЕНТИРОВАННОЕ ПРАВО ЛЮБОЙ АРГУМЕНТАЦИИ ОТ КОГО БЫ ТО НИ БЫЛО НА ДОСТУП К РАССМОТРЕНИЮ ВСЕГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ЕГО АРГУМЕНТИРОВАННОГО И ОБЪЕКТИВНОГО СУДА В ОТЧЁТЛИВОЙ И ОБЩЕДОСТУПНОЙ СИСТЕМЕ КОНКУРСА АРГУМЕНТАЦИИ ------- НЕДОПУСТИМОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ НЕПОДКОНТРОЛЬНОЙ ВСЕМУ ОБЩЕСТВУ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВЛАСТИ (ВЛАСТИ ЗВЕРЯ); ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И ВЫСШАЯ СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ САМОГО ОБЩЕСТВА В ПОЛНОМ ЕГО ОБЪЕМЕ, А НЕ ДЕПУТАТОВ, ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЛЬМОЖ; ВЛАСТЬ ОБОСНОВАННОЙ АРГУМЕНТАЦИИ О ВСЕОБЩЕЙ ПРЕВОСХОДНОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, ЗАВИЗИРОВАННОЙ В КАЧЕСТВЕ ТАКОВОЙ ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ, А НЕ ЛИЧНАЯ (КОРРУПЦИОННАЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ) ВЛАСТЬ КАКИХ-ЛИБО ОТДЕЛЬНЫХ ЗЕМНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ АВТОРИТЕТОВ ------- ВЫСШАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ВСЕОБЩЕЙ - ПРИ КОТОРОЙ НИКТО НЕ ОСТАВЛЕН ЗА ЕЕ БОРТОМ. Это единственный Код безопасности и всеобщего Высшего благополучия, данный человечеству Свыше для его объединения и спасения от зла. ТОЛЬКО его принятие в качестве всеобщего Высшего приоритета лишит лукавого всех его лазеек и сделает мир людей - единым и Разумным целым, Миром всеобщего Высшего благополучия, безопасности и самых высоких возможностей для каждого из людей. Христос говорит: "Вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так". То есть над человеческим обществом просто недопустима никакая олигархическая власть (власть отдельных) - ни легитимизированная, избираемая населением, ни, тем более, теневая (власть политически значимого капитала, сосредоточенного в отдельных руках; - что означает, что политически значимый капитал, находящийся в отдельных руках, просто недопустим, - а значит должен действовать обязательный для всех людей лимит на личные доходы и состояния - не более семи крат от их обычного, самого распространённого уровня по всему работающему населению). То есть прежде всего человечество должно понять, что ни для кого не допустимо такое исключительное положение, при котором данное лицо обретает собственную надобщественную, олигархическую власть. Именно олигархия, власть отдельных исключительных лиц, которым действующей системой позволено иметь исключительное положение (определяющее собственные исключительные интересы, идущие вразрез с общественными), является причиной всего мирового зла. А власть самого населения как единого законодательного Конгресса должна быть основана на отчётливой и общедоступной Системе Конкурса Аргументации; ведь аргументация - это ключевой элемент Разума; любое общественно-значимое (то есть политическое) решение должно приниматься человеческим обществом, только пройдя через полный критический отбор в общедоступной Системе Конкурса Аргументации; и ни один элемент в системе, не прошедший этого критического отбора, не одержавший там победы над альтернативными, не допустим к тому, чтобы вступать в действие или чтобы продолжать оставаться в действии. Подробно об элементарном устройстве Системы Конкурса Аргументации можно прочитать в статье на Дзене, найдя её по названию: "Единственный политический Код спасения человечества".nii trino/"И этих людей должно быть абсолютное большинство" // Нет, для Мира Разума вовсе не обязательно, чтобы адекватных во всех вопросах людей было абсолютное большинство. Для Мира Разума просто нужна Центральная Технология, стоящая в основе всего Система Конкурса Аргументации. Потому что это Система Активации Разума Человечества, которая позволит изначальному компетентному меньшинству сделать компетентным в любых вопросах изначально некомпетентное большинство - просто разложив для него по полочкам во всех деталях обсуждаемый предмет. И далее уже ставшее компетентным большинство принимает компетентное (объективно учитывающее все актуальные факторы) решение. Возьмём для простоты шахматную партию. Политическая сфера на неё похожа. В шахматах тоже объективность имеет определяющее значение. Далеко не все разбираются в шахматах настолько, что могут видеть развитие ситуации при том или ином ходе. Но если прямо под предложением того или иного решения по каждому конкретному варианту будет отчётливое объяснение, почему так ходить нельзя или наоборот объективно целесообразно - всё будет понятно для всех. Вообще-то ходов - бесчисленное множество, но к объективной цели - выигрышу в партии - ведут лишь очень немногие, и выбрать надо одно-единственное решение - максимально соответствующее этой цели высшего приоритета. А для человечества цель высшего приоритета - это просто: всеобщее Высшее благополучие, превосходная целесообразность для всех. Например, возьмём ситуацию на доске, где есть возможность поставить мат в десять ходов, но при этом существует опасность (при неправильных действиях) получить мат в пять ходов. Мало кто может видеть объективную ситуацию на несколько ходов вперёд. Если на доске стоит ловушка - например, противник отдаёт фигуру, взятие которой будет означать его выигрыш в пять ходов, - то большинство, не видя так далеко вперёд, попадёт в эту ловушку - заберёт ферзя и получит мат. Но если люди будут объединены данной Системой в одну команду, то один-единственный верный аргумент от одного-единственного человека в этой команде, не найдя веского контраргумента, поднимется наверх и удержит всю команду от этого катастрофического шага; - то, что этот шаг ведёт к поражению, станет ясно для всех. Потому что аргументы, не находящие веской контраргументации, выводятся командами защитников и оппонентов идеи на верх своего рейтинга, на самое видное место - и становятся отчётливо ясны всем. А голосовать за откровенно провальные для себя вещи, прямо под которыми находится аргументация их провальности, никто не будет. Будут выбраны те решения, у которых будет веская аргументация "за", на которую у объективности в лице большого количества участников не найдётся внятных контраргументов. В итоге в ситуации с наличием данной Системы Аргументации мы имеем выигрыш населения, объединенного ею в единую команду (что и означает Разум, способность всего общества объективно оценивать любую ситуацию и находить в ней решения, в наибольшей степени отвечающие всеобщим интересам), а в ситуации с отсутствием данной Центральной Технологии - имеем гарантированный проигрыш (когда все, не понимая объективной ситуации, выбрали забрать ферзя, получили мат в пять ходов и дело с концом). Данная Система Активации Разума Человечества означает строго объективный подход к выбору любых технологических решений в каждой из технологических областей. А её эффективность зависит от многочисленности команды - чем больше команда, тем эффективнее и объективнее данная Система в своём поиске решений Высшей целесообразности - будь то политические, технологические или иные общественно-значимые системные решения. Поэтому Высшая целесообразность для каждого из людей в этом мире в том, чтобы этой Организационной Системой как можно скорее было объединено всё человечество.nii trinoДанная Центральная Технология сделает всё человечество - единым Разумным Организмом, где все общественно-значимые решения сообща и объективно принимаются миллионами клеток - всеми заинтересованными людьми. Исключительные же клетки, имеющие исключительные интересы, независимые от интересов организма - это раковые клетки. Они, как и олигархат, действуют в своих исключительных интересах без оглядки на интересы организма - чем и приводят организм к гибели (которая на самом-то деле означает и их собственную гибель). Поэтому система олигархата (когда системой допускается какая-либо политическая власть отдельных исключительных) и является причиной всего мирового зла - эта примитивная животная система абсолютно безумна и деструктивна для человечества.СЦСергей ЦыбинМихалковы всегда были карьеристами и конъюктурщиками - это у них семейная генетическая черта.Сережа ХорошийА какой нормальный человек не хочет роста, скажем к примеру в своей карьере, покажите мне такого, другое дело, когда не хватает мозгов на это, что не скажешь о МихалковыхТатьянка ЯцукУмные люди понимают, в чем суть и соль момента)))Кончаловский умница, соглашаюсь с каждым его доводом, а Быков,что Быков-московский пустой бамбук....Сережа ХорошийСама фамилия говорит за себя, быкует, черт!Комментировать
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