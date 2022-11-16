Время узнать правду!

7 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бронетемкин Поносец
    А я как не попрошу назвать хоть одну фамилию олигарха, всегда почему то всех бизнесменов указывают. Любой богатый чел...Лондон просит у М...
  • Иван Иваныч Иванов
    Сходи на рынок, любой торгаш это ОЛИГАРХ не иначе... У нашего народа все барыги это олигархи))Лондон просит у М...
  • Валентин Щербаков
    По автору получается, что все как сидели на своих местах, как были коррупционерами и ворами, как разрушали нашу эконо...На измене: Список...

На измене: Список для проверки в ФСБ – от Беглова до Чубайса

На измене: Список для проверки в ФСБ – от Беглова до Чубайса

Интересная новость. Предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на предмет совершения действий, подпадающих под статью… о государственной измене.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх