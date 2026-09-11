Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал прекратить считать участников СВО особой кастой. Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» поддержал однопартийца Александра Зицера, на которого подали донос за дискредитацию армии.
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