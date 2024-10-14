Приморские рыболовы бьют показатели по вылову пресноводных видов рыб

В Приморском крае продолжает значительно расти вылов пресноводных видов рыб. С января по сентябрь 2024 года рост показателя добычи вырос на 78,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.