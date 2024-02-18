Боец Махачев отправил подарок дочери Волкановски после ее шутки про россиянина

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Волкановски на своей странице в Instagram поделился, что представитель России, чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев прислал его дочери Ариане подарки после того, как она пошутила про него.
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