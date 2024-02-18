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Боец Махачев отправил подарок дочери Волкановски после ее шутки про россиянина

Боец Махачев отправил подарок дочери Волкановски после ее шутки про россиянина

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Волкановски на своей странице в Instagram поделился, что представитель России, чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев прислал его дочери Ариане подарки после того, как она пошутила про него.

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