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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бородавко о том, выступит ли Большунов на Кубке России: «Давайте дождемся решения FIS по декларациям. Тогда сделаем выводы по планам на будущее»

Старший тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко ответил на вопрос, выступит ли Александр Большунов на Кубке России.

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