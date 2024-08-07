ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Мигранты ушли в отрыв в России: нападения "гостей" становятся изощрённее.
Русские сами виноваты? "Гости" ушли в отрыв, нападения становятся всё изощрённее - что дальше?
Комментарии
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Татьяна Собколова
👍👍👍
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5 час.
лл
лина любимцева
ВЛАСТИ РОССИИ позволяют мигрантам делать что попало. Граждан России никто не спрашивал и не собирается спрашивать.
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3 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Как интересно , прямо загадочный детектив . По Великой России спокойно в любом направлении беспрепятственно перемещаются лица ( возможно агенты США ). И что удивительно с паспортами РФ ,совершают преступления , все об этом знают , но не могут применить к ним законы по задержанию , а далее ещё интереснее не могут осудить их за эти эти преступления, если их даже задержат . Тогда наверно и законы надо эти отменять и издавать новые более эффективные .
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1 час.
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