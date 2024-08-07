Русские сами виноваты? "Гости" ушли в отрыв, нападения становятся всё изощрённее - что дальше?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Как интересно , прямо загадочный детектив . По Великой России спокойно в любом направлении беспрепятственно перемещаются лица ( возможно агенты США ). И что удивительно с паспортами РФ ,совершают преступления , все об этом знают , но не могут применить к ним законы по задержанию , а далее ещё интереснее не могут осудить их за эти эти преступления, если их даже задержат . Тогда наверно и законы надо эти отменять и издавать новые более эффективные .