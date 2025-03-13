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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марчиняк отрицает, что Мбаппе сказал его помощнику о двойном касании Альвареса: «Неправда. Я сам сообщил ВАР, и они тщательно проверили»

Польский арбитр был главным судьей ответного матча «Атлетико» – «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» вышли в 1/4 финала по суме двух встреч (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

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