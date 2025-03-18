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Выставка Музея космонавтики впервые начнёт работу на борту МКС

Выставка Музея космонавтики впервые начнёт работу на борту МКС

Впервые выставка Музея космонавтики разместится на Международной космической станции. Посвященная 60-летию первого выхода человека в открытый космос, экспозиция доставлена при поддержке Роскомоса.

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