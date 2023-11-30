Сечин: ЦБ не сформировал надежные маршруты исполнения трансграничных платежей

Почти за два года ЦБ так и не наладил «надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в валюте», пожаловался глава нефтяной компании (НК) «Роснефть» Игорь Сечин (его слова приводятся пресс-релизе компании по итогам ее деятельности за третий квартал).