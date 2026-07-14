Почему Toyota Land Cruiser 300 за 8,5 млн рублей пылится без покупателя: личный опыт и анализ рынка

Когда три года назад я наблюдал за тем, как мой знакомый забирает из салона новенький Toyota Land Cruiser 300 в топовом исполнении, мне казалось, что этот автомобиль навсегда останется эталоном неубиваемой ценности.
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