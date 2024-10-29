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Пилот Су-35 ВКС предотвратил столкновение с Boeing ВВС США над Средиземным морем

Пилот Су-35 ВКС предотвратил столкновение с Boeing ВВС США над Средиземным морем

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Пилот истребителя Су-35 ВКС России предотвратил столкновение с патрульным противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon так называемой международной "коалиции" во главе с Вашингтоном над Средиземным морем.

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