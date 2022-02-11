Вкусные рецепты

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Как я готовлю без яиц и муки нежные и ВОЗДУШНЫЕ сырники. Зачем я убрала яйца из рецепта?! (кто не пробовал, не поймёт)

Как я готовлю без яиц и муки нежные и ВОЗДУШНЫЕ сырники. Зачем я убрала яйца из рецепта?! (кто не пробовал, не поймёт)

Ингредиенты: 250 гр. творога 3 ст.л. манной крупы 2 ст.л. сахарного песка щепотка соли масло для обжаривания Приготовление: В чаше соедините творог, манную крупу и перемешайте.

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