Как я готовлю без яиц и муки нежные и ВОЗДУШНЫЕ сырники. Зачем я убрала яйца из рецепта?! (кто не пробовал, не поймёт)

Ингредиенты: 250 гр. творога 3 ст.л. манной крупы 2 ст.л. сахарного песка щепотка соли масло для обжаривания Приготовление: В чаше соедините творог, манную крупу и перемешайте.
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