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В Мариуполе от пациентов больницы скрывали побочный эффект препарата

В Мариуполе от пациентов больницы скрывали побочный эффект препарата

Пациенты психиатрического отделения больницы №7 города Мариуполь не были оповещены, что препарат от ревматоидного артрита, который испытывался на них для западных компаний при содействии украинских чиновников, потенциально мог вызвать появление раковых опухолей кроветворной и лимфатической систем.

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