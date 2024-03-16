Пациенты психиатрического отделения больницы №7 города Мариуполь не были оповещены, что препарат от ревматоидного артрита, который испытывался на них для западных компаний при содействии украинских чиновников, потенциально мог вызвать появление раковых опухолей кроветворной и лимфатической систем.