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Любимый Сочи

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Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав дольщиков Сочи

Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав дольщиков Сочи, которые купили жильё в ЖК “Имеретинские высоты” C 2019 по 2021 год были заключены договоры на покупку квартир, но ЖК так и не был достроен.

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