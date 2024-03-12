Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав дольщиков Сочи, которые купили жильё в ЖК “Имеретинские высоты” C 2019 по 2021 год были заключены договоры на покупку квартир, но ЖК так и не был достроен.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав дольщиков Сочи, которые купили жильё в ЖК “Имеретинские высоты” C 2019 по 2021 год были заключены договоры на покупку квартир, но ЖК так и не был достроен.