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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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✨Галушкинские мастерицы завершили работу над 47-й маскировочной сетью размером 6

✨Галушкинские мастерицы завершили работу над 47-й маскировочной сетью размером 6 на 4 метра! 🌿🕸️ Эта уникальная сеть станет надежным укрытием для военной техники, помогая защитить её от глаз врага.

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