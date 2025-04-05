✨Галушкинские мастерицы завершили работу над 47-й маскировочной сетью размером 6 на 4 метра! 🌿🕸️ Эта уникальная сеть станет надежным укрытием для военной техники, помогая защитить её от глаз врага.
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✨Галушкинские мастерицы завершили работу над 47-й маскировочной сетью размером 6 на 4 метра! 🌿🕸️ Эта уникальная сеть станет надежным укрытием для военной техники, помогая защитить её от глаз врага.