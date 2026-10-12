В Самаре заработали горячие линии по отоплению во всех районах

С 8 октября во всех девяти районах Самары начали работать горячие линии по вопросам теплоснабжения: в будни звонки принимаются в рабочее время, а для экстренных случаев в каждом районе действуют круглосуточные дежурные телефоны.
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