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Царьград

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В Самаре заработали горячие линии по отоплению во всех районах

В Самаре заработали горячие линии по отоплению во всех районах

С 8 октября во всех девяти районах Самары начали работать горячие линии по вопросам теплоснабжения: в будни звонки принимаются в рабочее время, а для экстренных случаев в каждом районе действуют круглосуточные дежурные телефоны.

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