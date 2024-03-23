СК: 93 человека погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Следственный комитет сообщил, что 93 человека погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле" Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холла" перед началом выступления российской музыкальной группы "Пикник" началась стрельба.