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СК: 93 человека погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Следственный комитет сообщил, что 93 человека погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле" Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холла" перед началом выступления российской музыкальной группы "Пикник" началась стрельба.

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