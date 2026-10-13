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«Барселона» выиграла все 10 матчей сезона с общим счетом 43:9. Сегодня – 4:1 с «Галатасараем»

« Барселона » продолжила серию побед.  Сегодня команда  Ханс-Дитера Флика разгромила « Галатасарай » в 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 4:1.

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