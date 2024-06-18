Конфуз антироссийской политики на газовом рынке ЕС

Россия вновь стала главным поставщиком газа в ЕвропуКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.ruРоссия вновь стала главным поставщиком газа в ЕвропуПока в Брюсселе хвалятся успехами в отказе от российского газа, ужесточают санкции против России, ищут новых поставщиков «голубого топлива» и пытаются увеличить мощность газопроводов Южного газового коридора, Россия обошла США и вернула статус главного поставщика газа в Старый Свет.