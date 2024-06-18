Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Какие мелкие деньги (несколько миллионов)! Вот тов. Зе десятками миллиардов "кормят"!!!Коллайдер NICA: к...
  • реванш
    ...говорила бабушка, что будет дедушкой....На Западе восхити...
  • Сергей
    Откажутся-санитарная зона будет до атлантики!!!!!!!!!1Путин назвал усло...

Конфуз антироссийской политики на газовом рынке ЕС

Конфуз антироссийской политики на газовом рынке ЕС

Россия вновь стала главным поставщиком газа в ЕвропуКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.ruРоссия вновь стала главным поставщиком газа в ЕвропуПока в Брюсселе хвалятся успехами в отказе от российского газа, ужесточают санкции против России, ищут новых поставщиков «голубого топлива» и пытаются увеличить мощность газопроводов Южного газового коридора, Россия обошла США и вернула статус главного поставщика газа в Старый Свет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх