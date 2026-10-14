ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Российские ученые завершили доклинические исследования инновационного препарата для лечения туберкулеза на основе бактериофагов, сообщают "Известия" 15 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова предупре...
- Лавров высмеял жа...
- МИД: РФ может отв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым