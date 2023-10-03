Черный чай снизил риск развития диабета

Международная команда специалистов из Университета Аделаиды в Австралии и Юго-Восточного университета в Китае пришла к выводу, что ежедневное употребление чая, особенно черного, может снизить риск развития диабета второго типа на 28 процентов, а преддиабета — на 15 процентов.