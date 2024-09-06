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Калужские новости

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В Калужской области создадут объединенную зону объектов культурного наследия

В Калужской области создадут объединенную зону объектов культурного наследия

В Медыни собираются приступить к разработке объединенной зоны охраны объектов культурного наследия более чем за 2 миллиона рублейВ Медыни собираются приступить к разработке объединенной зоны охраны объектов культурного наследия более чем за 2 миллиона рублей.

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