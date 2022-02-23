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Врио главы МЧС Чуприян заявил, что границу России пересекли более 96 тысяч беженцев из Донбасса

Врио главы МЧС Чуприян заявил, что границу России пересекли более 96 тысяч беженцев из Донбасса

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян заявил, что по состоянию на 6:00 среды, 23 февраля, границу Российской Федерации пересекли более 96 тысяч беженцев из Донбасса.

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