«Ребенка до школы вообще нельзя наказывать!» – учит невестку свекровь. «И это мне говорит человек, который своего сына в угол на горох ставил?» – язвит невестка— …У нашего четырехлетнего сына такое бывает: не поспит днем или перевозбудится, и все, туши свет, – делится Юлия.