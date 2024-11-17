«Ребенка до школы вообще нельзя наказывать!» – учит невестку свекровь. «И это мне говорит человек, который своего сына в угол на горох ставил?» – язвит невестка— …У нашего четырехлетнего сына такое бывает: не поспит днем или перевозбудится, и все, туши свет, – делится Юлия.
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