Водитель Audi с просроченным удостоверением не смогла избежать столкновения с Volkswagen, который при повороте на перекрёстке не пропустил встречную машину; 69-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте.
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