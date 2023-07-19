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Глава Крыма Аксенов показал схему объезда закрытой из-за пожара трассы «Таврида»

Глава Крыма Аксенов показал схему объезда закрытой из-за пожара трассы «Таврида»

На время закрытия участка трассы «Таврида» проезд организовали по керченской дороге. Глава Крыма Сергей Аксенов показал в своем Telegram-канале схему движения и сообщил о создании в регионе оперштаба ликвидации пожара на полигоне в Кировском районе.

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