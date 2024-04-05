Woman.ru: Стала известна настоящая причина развода Асмус и Харламова

Российские звезды Гарик Харламов и Кристина Асмус окончательно разошлись спустя семь лет брака. Они хорошо скрывали свои настоящие отношения, и когда стало известно о разводе, поклонники пары были озадаченны таким решением.
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