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Отказавшийся от Олимпиады 2030 года Саппоро столкнулся с новым вызовом МОК

Отказавшийся от Олимпиады 2030 года Саппоро столкнулся с новым вызовом МОК

Шансы на проведение Зимней Олимпиады 2034 года снизились у японского города Саппоро (Хоккайдо) после решения МОК об одновременном выборе городов проведения Игр 2030 и 2034 года, 15 октября сообщает агентство Kyodo News.

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Комментарии
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Grandad
По окончании 2й мировой войны США предлагали России остров Хоккайдо в качестве боевого трофея. Сталин отказался - не до этого было тогда. Может передумаем?
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