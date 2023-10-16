Отказавшийся от Олимпиады 2030 года Саппоро столкнулся с новым вызовом МОК

Шансы на проведение Зимней Олимпиады 2034 года снизились у японского города Саппоро (Хоккайдо) после решения МОК об одновременном выборе городов проведения Игр 2030 и 2034 года, 15 октября сообщает агентство Kyodo News.
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