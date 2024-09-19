Зачастил в Британию: принц Гарри снова появится в Лондоне

Стало известно о планах младшего сына короля. Принц Гарри снова прибудет в Британию LEGION-MEDIAПоследние два года Гарри старался как можно реже появляться у себя на родине, за исключением особых случаев.
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