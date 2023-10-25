Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Профессия цирюльника известна со времён Средневековья. Первыми цирюльниками были лекари и зубные врачи, а первые цирюльни не только предоставляли услуги бритья, стрижки бород и усов, но служили салонами, где собирались мужчины, чтобы обсудить актуальные новости.
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