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С нами не соскучишься!

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  • Виктор Александров
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Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Профессия цирюльника известна со времён Средневековья. Первыми цирюльниками были лекари и зубные врачи, а первые цирюльни не только предоставляли услуги бритья, стрижки бород и усов, но служили салонами, где собирались мужчины, чтобы обсудить актуальные новости.

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