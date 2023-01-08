На Украине в настоящий момент правит «нацистский, марионеточный режим США и НАТО». Соответствующую точку зрения выразил американский политический деятель Джеффри Янг.
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