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The Guardian: В Конгрессе США почти достигли соглашения по границам

The Guardian: В Конгрессе США почти достигли соглашения по границам

В Конгресса США почти достигли конкретных договоренностей относительно приграничного и миграционного контроля, несмотря на все попытки экс-главы Белого дома Дональда Трампа и его сторонников сорвать переговорный процесс.

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