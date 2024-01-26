The Guardian: В Конгрессе США почти достигли соглашения по границам

В Конгресса США почти достигли конкретных договоренностей относительно приграничного и миграционного контроля, несмотря на все попытки экс-главы Белого дома Дональда Трампа и его сторонников сорвать переговорный процесс.
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