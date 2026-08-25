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Происшествия

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В Липецке автоинспекторы и общественники в преддверии нового учебного года встретились с активистами «Движения Первых»

Перед началом нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Липецку совместно с членом Общественного совета при ведомстве Олегом Косолаповым встретились с активистами «Движения Первых».

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