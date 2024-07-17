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HR-эксперт дал совет, как ответить на вопрос об увольнении с прошлой работы

HR-эксперт дал совет, как ответить на вопрос об увольнении с прошлой работы

Во время собеседования при трудоустройстве на новое место при вопросе об увольнении с предыдущей работы не стоит плохо отзываться о бывших коллегах, посоветовал член экспертного совета Госдумы, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян.

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