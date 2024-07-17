HR-эксперт дал совет, как ответить на вопрос об увольнении с прошлой работы

Во время собеседования при трудоустройстве на новое место при вопросе об увольнении с предыдущей работы не стоит плохо отзываться о бывших коллегах, посоветовал член экспертного совета Госдумы, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян.