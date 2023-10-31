Состоялся переворот: Кедми объяснил, кого выбрали новой властью

События последнего времени явно демонстрируют то, что обстановка в мире пошла вразнос. Все те механизмы и инструменты, которые раньше сдерживали человечество от падения в пропасть, кажется, начали давать сбой и разрушаться прямо на наших глазах.
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