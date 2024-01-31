Западная сторона истребляет украинцев, заставляя продолжать бои. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Наиль Мухитов, помощник секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.
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