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Советник Патрушева Мухитов: Запад истребляет украинцев, заставляя продолжать бои

Советник Патрушева Мухитов: Запад истребляет украинцев, заставляя продолжать бои

Западная сторона истребляет украинцев, заставляя продолжать бои. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Наиль Мухитов, помощник секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

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