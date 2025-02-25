Ефимов: В 2024 году город утвердил размещение более 90 тыс. км инженерной инфраструктуры

В 2024 году Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) утвердил более 30 проектов планировки территории (ППТ), в рамках которых разместили свыше 90 тысяч километров линейных объектов инженерной инфраструктуры.
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