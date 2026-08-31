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Угольный кризис в Индии

Угольный кризис в Индии  По данным Reuters, 45 угольных ТЭС в Индии работают с критически низкими запасами топлива — менее 25% от нормы или меньше чем на 3 дня.

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