Расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году: что важно знать выпускникам и их родителям Ирина ВальковаС наступлением мая у тысяч школьников по всей России начинается решающая пора: государственная итоговая аттестация.
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