Внутренняя оккупация и замещение добрались до детских садов: наших детей зомбируют почти с пелёнок

БлокнотРУ Каждый раз когда узнаешь, об очередном акте, так называемого «дружбанародия», в виде очередного «фестиваля плова», раздачи квартир мигрантам или непонятным «тожероссиянам», отправке российских учителей в Таджикистан, после теракта выходцами из этой страны в Крокус Сити, и при нехватке педагогов в отечественных школах, проведения мероприятий, на которых в огромном количестве присутствуют флаги иностранных государств, то возникало и возникает ощущение какого-то всеобщего помешательства и коллективной шизофрении.