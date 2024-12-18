Итоги Steam за 2024 год открыты — пользователи могут взглянуть на своё игровое пр...

Итоги Steam за 2024 год открыты — пользователи могут взглянуть на своё игровое прошлое в «приятной компании фактов и друзей»По уже сложившейся традиции в преддверии очередного Нового года компания Valve предлагает пользователям Steam оглянуться на последние 12 игровых месяцев их жизни, и 2024-й не стал исключением.