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На картине Умберто Романо 1930-х годов нашли предмет, похожий на смартфон

На картине Умберто Романо 1930-х годов нашли предмет, похожий на смартфон

На фреске Умберто Романо 1930-х годов обнаружили деталь, которую пользователи сравнили со смартфоном.

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