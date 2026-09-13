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FiNE NEWS

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Ева Лонгория объяснила, почему не разрешает сыну смотреть сериал «Отчаянные домохозяйки»

Ева Лонгория объяснила, почему не разрешает сыну смотреть сериал «Отчаянные домохозяйки»

Актриса Ева Лонгория сообщила, что пока не намерена разрешать своему сыну смотреть сериал «Отчаянные домохозяйки», который в своё время принес ей мировую известность.

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