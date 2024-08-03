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Суд пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Фургала

Суд пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Фургала

Дело скандального экс-губернатора пересмотрят уже в августе.В первом кассационном суде Саратова будет рассмотрен вопрос о пересмотре приговора, вынесенного бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

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