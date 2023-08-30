Неспешный разговорШоу-бизнесПодписаться"ОТМЕНА РУССКИХ" ПОШЛА НЕ ПО ПЛАНУ. АРТИСТОВ-ПРЕДАТЕЛЕЙ ДОГНАЛО ВОЗМЕЗДИЕ"Отмена русских" пошла не по плану - сбежавших из России после начала СВО артистов-предателей догнало возмездие.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииLeonid PlиGinУмерла, так умерла. Никаких возвращений и прощений. Без этой мрази воздух в России чище.Ответить5 час.ИПИван ПетровЕсть такая пословица не рой яму другому сам в неё и попадёшьОтветить1 час.
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