Неспешный разговор

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"ОТМЕНА РУССКИХ" ПОШЛА НЕ ПО ПЛАНУ. АРТИСТОВ-ПРЕДАТЕЛЕЙ ДОГНАЛО ВОЗМЕЗДИЕ

"ОТМЕНА РУССКИХ" ПОШЛА НЕ ПО ПЛАНУ. АРТИСТОВ-ПРЕДАТЕЛЕЙ ДОГНАЛО ВОЗМЕЗДИЕ

"Отмена русских" пошла не по плану - сбежавших из России после начала СВО артистов-предателей догнало возмездие.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Умерла, так умерла. Никаких возвращений и прощений. Без этой мрази воздух в России чище.
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5 час.
ИП
Иван Петров
Есть такая пословица не рой яму другому сам в неё и попадёшь
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1 час.

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